  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 39 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Миннесотой», 48 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Вашингтоном» и другие результаты
86

НБА. 39 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Миннесотой», 48 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Вашингтоном» и другие результаты

13 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте» (120:127), несмотря на 39 очков Стефена Карри (14 из 28 с игры, 6 из 15 трехочковых), вернувшегося в строй после травмы. Лидер «Тимбервулвс» Энтони Эдвардс пропустил матч из-за проблем со стопой.

Донован Митчелл набрал 24 из своих 48 очков в четвертой четверти и помог «Кливленду» победить «Вашингтон», отыграв «-15» в заключительной 12-минутке (130:126).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoВашингтон
logoБруклин
logoЮта
logoНБА
logoФиладельфия
logoДетройт
logoИндиана
logoЧикаго
logoГолден Стэйт
logoАтланта
logoМемфис
logoДаллас
logoШарлотт
logoКливленд
logoМиннесота
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
НБА. Кубок. 23 очка, 9 подборов и 5 передач Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Филадельфией», «Сан-Антонио» без Вембаньямы одолел «Денвер» благодаря 35 очкам Васселла и другие результаты
29 ноября, 07:16
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место
24 ноября, 20:01
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48