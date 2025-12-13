НБА. 39 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Миннесотой», 48 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Вашингтоном» и другие результаты
13 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте» (120:127), несмотря на 39 очков Стефена Карри (14 из 28 с игры, 6 из 15 трехочковых), вернувшегося в строй после травмы. Лидер «Тимбервулвс» Энтони Эдвардс пропустил матч из-за проблем со стопой.
Донован Митчелл набрал 24 из своих 48 очков в четвертой четверти и помог «Кливленду» победить «Вашингтон», отыграв «-15» в заключительной 12-минутке (130:126).
