⚡ Кубок мира. Джакомель победил в спринте. Перро – 2-й, Хорн – 3-й

Итальянец Джакомель победил в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель победил в спринте на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене. Кубок мира по биатлону-2025/26 2-й этап Хохфильцен, Австрия Мужчины Спринт 1. Томмазо Джакомель (Италия) – 23.04,5 (0) 2. Эрик Перро (Франция) – 4,1 (0) 3. Филипп Хорн (Германия) – 7,4 (0) 4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 9,6 (0) 5. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 23,3 (0) 6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,4 (1) 7. Кэмпбелл Райт (США) – 28,2 (0) 8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,9 (0) 9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 38,4 (2) 10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,7 (1)