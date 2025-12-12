⚡ Кубок мира. Джакомель победил в спринте. Перро – 2-й, Хорн – 3-й
Итальянец Джакомель победил в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Спринт
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 23.04,5 (0)
2. Эрик Перро (Франция) – 4,1 (0)
3. Филипп Хорн (Германия) – 7,4 (0)
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 9,6 (0)
5. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 23,3 (0)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,4 (1)
7. Кэмпбелл Райт (США) – 28,2 (0)
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,9 (0)
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 38,4 (2)
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,7 (1)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
