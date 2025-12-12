55

⚡ Кубок мира. Джакомель победил в спринте. Перро – 2-й, Хорн – 3-й

Итальянец Джакомель победил в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель победил в спринте на  Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Спринт

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 23.04,5 (0)

2. Эрик Перро (Франция) – 4,1 (0)

3. Филипп Хорн (Германия) – 7,4 (0)

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 9,6 (0)

5. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 23,3 (0)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,4 (1)

7. Кэмпбелл Райт (США) – 28,2 (0)

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,9 (0)

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 38,4 (2)

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,7 (1)

