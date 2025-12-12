Петру Яну подарили Mercedes после победы над Двалишвили
Петру Яну в Екатеринбурге подарили Mercedes.
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прибыл в Екатеринбург после победы над Мерабом Двалишвили.
Основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин поздравил Яна с завоеванием титула. Предприниматель передал Яну ключи от нового автомобиля Mercedes.
Титульный поединок между Яном и Двалишвили состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
