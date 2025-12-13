Сергачев против «Сиэтла»: ассист, 4 броска и «+2» за 22:08. У него 21 очко и «минус 7» в 33 играх в сезоне
Михаил Сергачев сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом».
Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2).
В 33 матчах в текущем сезоне у 27-летнего россиянина 21 (4+17) очко при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 24:29.
Сегодня Сергачев (22:08, «+2») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
