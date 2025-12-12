«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
Илья Вахания может перейти в «Краснодар».
«Краснодар» рассматривает 24-летнего Илью Ваханию как одного из кандидатов на усиление позиции правого защитника.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», выкупная стоимость футболиста составляет около 5 миллионов евро.
Действующий договор защитника и «Ростова» рассчитан до 30 июня 2028 года.
В нынешнем сезоне Вахания провел 18 матчей в Мир РПЛ, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
