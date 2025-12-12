«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)

Илья Вахания может перейти в «Краснодар».

«Краснодар » рассматривает 24-летнего Илью Ваханию как одного из кандидатов на усиление позиции правого защитника.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», выкупная стоимость футболиста составляет около 5 миллионов евро.

Действующий договор защитника и «Ростова » рассчитан до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Вахания провел 18 матчей в Мир РПЛ , забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Его статистику можно изучить по ссылке .