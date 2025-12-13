«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» на Росси, Байума, Эхгрена и драфт-пик 1-го раунда

«Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту».

«Ванкувер » обменял защитника Куинна Хьюза в «Миннесоту», получив взамен форвардов Марко Росси и Лиама Эхгрена, защитника Зеева Байума и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026.

Действующий контракт 26-летнего Хьюза с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов.

В текущем сезоне защитник, являвшийся капитаном «Кэнакс», провел 26 игр и набрал 23 (2+21) очка при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 27:25. Всего в регулярках НХЛ у 7-го номера драфта-2018 459 игр и 432 (61+371) балла.

24-летний Росси в текущем сезоне провел 17 игр и набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 6», в ноябре он выбыл на несколько недель из-за травмы.

Всего в регулярках лиги у австрийца, выбранного под 9-м номером на драфте-2020, 202 игры и 114 (49+65) баллов. Его контракт с кэпхитом 5 млн долларов действует до завершения сезона-2027/28.

20-летний Байум в 31 матче в текущем сезоне набрал 14 (3+11) очков при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 18:27. У американца, выбранного под 12-м номером на драфте-2024, действует контракт новичка.

21-летний Эхгрен в 18 играх в текущем сезоне не отметился результативными действиями. Швед был выбран клубом на драфте-2022 под общим 19-м номером.