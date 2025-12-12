Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Самару»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА разгромил «Самару» и вернул себе 1-е место в таблице. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 13-2, УНИКС – 12-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Зенит – 9-5, МБА-МАИ – 9-5, Бетсити Парма – 8-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-11, Автодор – 2-13, Самара – 0-14. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.