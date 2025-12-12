Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»

Ротенберг о героях: у нас был Гагарин – я вырос в СССР, помню, как это было.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поделился мнением о героях прошлого и современности.

«Я вырос в Советском Союзе, прожил там первые десять лет жизни и до сих пор помню, как это было: у нас были свои герои. Юрий Гагарин – первый человек в космосе, настоящие легенды, на которых мы равнялись.

При всем уважении к американской культуре (я жил в разных странах и многое видел), у нас все сильнее и лучше. Просто нам нужно к этому вернуться и создать своих героев для нового поколения. Не Спайдерменов и Суперменов, а наших – русских, российских.

Сейчас, слава Богу, есть Александр Овечкин , который бьет мировые рекорды и благодаря которому дети массово идут в хоккей. Это живой пример нашего героя», – сказал Ротенберг.

