  Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»
Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поделился мнением о героях прошлого и современности.

«Я вырос в Советском Союзе, прожил там первые десять лет жизни и до сих пор помню, как это было: у нас были свои герои. Юрий Гагарин – первый человек в космосе, настоящие легенды, на которых мы равнялись.

При всем уважении к американской культуре (я жил в разных странах и многое видел), у нас все сильнее и лучше. Просто нам нужно к этому вернуться и создать своих героев для нового поколения. Не Спайдерменов и Суперменов, а наших – русских, российских.

Сейчас, слава Богу, есть Александр Овечкин, который бьет мировые рекорды и благодаря которому дети массово идут в хоккей. Это живой пример нашего героя», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Меня внесли в санкционные списки США в 2015-м. Тогда я не понимал, как жить дальше. Жизнь показала, что любой вызов – это новые возможности»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Юрий Гагарин
