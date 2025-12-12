⚡ Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо победили в командном спринте, Барп и Пеллегрино – 2-е, Хагстрем и Ангер – 3-и
Норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клэбо выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Норвегия-1 (Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо) – 14.00,95
2. Италия-1 (Элиа Барп – Федерико Пеллегрино) – 2,04
3. Швеция-1 (Юхан Хагстрем – Эдвин Ангер) – 2,09
4. Швейцария-1 (Ноэ Нефф – Яник Рибли) – 2,59
5. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен – Йони Мяки) – 3,21
6. Австрия-1 (Михаэль Феттингер – Беньямин Мозер) – 3,30
7. Норвегия-2 (Харальд Амундсен – Оскар Опстад Вике) – 4,13
8. Германия (Яннис Гриммеке – Ян Штельбен) – 4,54...
14. Франция-1 (Ришар Жув – Жюль Шаппаз) – 19,49
