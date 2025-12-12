  • Спортс
46

⚡ Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо победили в командном спринте, Барп и Пеллегрино – 2-е, Хагстрем и Ангер – 3-и

Клэбо и Валнес победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клэбо выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

1. Норвегия-1 (Эрик ВалнесЙоханнес Клэбо) – 14.00,95

2. Италия-1 (Элиа Барп – Федерико Пеллегрино) – 2,04

3. Швеция-1 (Юхан Хагстрем – Эдвин Ангер) – 2,09

4. Швейцария-1 (Ноэ Нефф – Яник Рибли) – 2,59

5. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен – Йони Мяки) – 3,21

6. Австрия-1 (Михаэль Феттингер – Беньямин Мозер) – 3,30

7. Норвегия-2 (Харальд Амундсен – Оскар Опстад Вике) – 4,13

8. Германия (Яннис Гриммеке – Ян Штельбен) – 4,54...

14. Франция-1 (Ришар Жув – Жюль Шаппаз) – 19,49

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
