«Питтсбург» обменял Джерри и Пулена в «Эдмонтон» на Скиннера, Кулака и драфт-пик

«Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили обмен игроками.

«Питтсбург» и «Эдмонтон» совершили обмен.

«Пингвинс» получили вратаря Стюарта Скиннера, защитника Бретта Кулака и выбор во втором раунде драфта-2029. Взамен в «Ойлерс» перешли голкипер Тристан Джерри и форвард Самуэль Пулен.

Скиннер провел в этом регулярном чемпионате НХЛ 23 матча и одержал 11 побед, отражая в среднем 89% бросков при коэффициенте надежности 2,83. Контракт Скиннера с кэпхитом 2,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. 

В активе Кулака 2 передачи в 31 игре сезона. Срок соглашения игрока с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Джерри одержал 9 побед в 14 матчах, отражая в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,66. Контракт вратаря с кэпхитом 5,375 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28. 

Пулен провел 2 матча в нынешнем сезоне НХЛ. Срок соглашения игрока с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
