RCC 24: Ковалев задушил Петросяна, Штырков проиграл Молдавскому
12 декабря в Екатеринбурге прошел турнир RCC 24. В главном событии ивента состоялся титульный поединок в среднем весе между Владиславом «Белазом» Ковалевым (9-2) и Арменом Петросяном (9-6).
Ковалев победил удушающим приемом во втором раунде.
Другие бои турнира:
● Иван Штырков (25-3-1) проиграл Валентину Молдавскому (15-4) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);
● Михаил Рагозин (24-6) победил Вячеслава Василевского (36-11) техническим нокаутом в первом раунде.
Владислав Ковалев: «Почему я не могу стать чемпионом UFC? Петя Ян – простой парняга. Но он же выбился!»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости