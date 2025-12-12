RCC 24: Ковалев задушил Петросяна, Штырков проиграл Молдавскому

12 декабря в Екатеринбурге прошел турнир RCC 24 . В главном событии ивента состоялся титульный поединок в среднем весе между Владиславом «Белазом» Ковалевым (9-2) и Арменом Петросяном (9-6).

Ковалев победил удушающим приемом во втором раунде.

Другие бои турнира:

● Иван Штырков (25-3-1) проиграл Валентину Молдавскому (15-4) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);

● Михаил Рагозин (24-6) победил Вячеслава Василевского (36-11) техническим нокаутом в первом раунде.

