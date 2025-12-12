⚡ Кубок мира. Жанмонно выиграла спринт, Киркеэйде – 2-я, Магнуссон – 3-я
Французская биатлонистка Жанмонно выиграла спринт на Кубке мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Спринт
1. Лу Жанмонно (Франция) – 19.59,4 (0)
2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 15,3 (1)
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 16,1 (1)
4. Доротея Вирер (Италия) – 27,9 (0)
5. Эми Басерга (Швейцария) – 32,3 (0)
6. Камиль Бене (Франция) – 32,7 (0)
7. Ванесса Фойгт (Германия) – 37,7 (0)
8. Анна Вайдель (Германия) – 42,0 (0)
9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 45,7 (1)
10. Полона Клеменчич (Словения) – 46,1 (1)
Опубликовано: Полина Лоцик
