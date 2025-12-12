⚡ Кубок мира. Жанмонно выиграла спринт, Киркеэйде – 2-я, Магнуссон – 3-я

Французская биатлонистка Жанмонно выиграла спринт на Кубке мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт

1. Лу Жанмонно (Франция) – 19.59,4 (0)

2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 15,3 (1)

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 16,1 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) – 27,9 (0)

5. Эми Басерга (Швейцария) – 32,3 (0)

6. Камиль Бене (Франция) – 32,7 (0)

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 37,7 (0)

8. Анна Вайдель (Германия) – 42,0 (0)

9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 45,7 (1)

10. Полона Клеменчич (Словения) – 46,1 (1)