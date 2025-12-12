84

⚡ Кубок мира. Жанмонно выиграла спринт, Киркеэйде – 2-я, Магнуссон – 3-я

Французская биатлонистка Жанмонно выиграла спринт на Кубке мира в Хохфильцене.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно победила в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт

1. Лу Жанмонно (Франция) – 19.59,4 (0)

2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 15,3 (1)

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 16,1 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) – 27,9 (0)

5. Эми Басерга (Швейцария) – 32,3 (0)

6. Камиль Бене (Франция) – 32,7 (0)

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 37,7 (0)

8. Анна Вайдель (Германия) – 42,0 (0)

9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 45,7 (1)

10. Полона Клеменчич (Словения) – 46,1 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
logoОсеан Мишлон
logoсборная Италии жен
logoЛотте Лие
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoМаркета Давидова
logoХохфильцен
logoсборная Финляндии жен
logoМайя Клутенс
logoЛу Жанмонно
logoЛинн Естблум (Перссон)
logoСуви Минккинен
logoсборная Германии жен
logoсборная Словакии жен
logoсборная Швеции жен
logoМарлен Фихтнер
logoсборная Швейцарии жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoКубок мира по биатлону
спринт (жен)
logoсборная Чехии жен
logoсборная Бельгии жен
logoЮлия Таннхаймер
logoЛиза Виттоцци
logoЯнина Хеттих-Вальц
logoКамиль Бене
logoсборная Норвегии жен
logoЭлла Халварссон
результаты
logoЛиза Тереза Хаузер
logoОсне Скреде
logoДоротея Вирер
logoАнастасия Кузьмина
logoсборная Австрии жен
logoЖюлия Симон
logoЭльвира Оберг
logoсборная Франции жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoВанесса Фойгт
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoСоня Лейнамо
logoХанна Оберг
logoАнна Вайдель
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Словении жен
logoАнна Магнуссон
logoЭми Басерга
logoПолона Клеменчич
logoКаролине Кноттен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
вчера, 05:55
Кубок IBU. Боте, Гальмас Полен, Энафф, Скоттхайм, Кебингер, Бертран, Нильссон, Шово пробегут гонку преследования
вчера, 19:54
Кубок IBU. Леве, Лежен, Гигонна, Патюрель, Калкенберг, Жакоб, Реес, Кюн выступят в гонке преследования
вчера, 19:50
Кубок мира. Жанмонно, Киркеэйде, Магнуссон, Вирер, Басерга, Бене, Фойгт, Вайдель, Кноттен выступят в гонке преследования
вчера, 19:46
Кубок мира. Эстафета. Ботн и Лагрейд побегут за Норвегию, Фийон-Майе и Перро – за Францию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
вчера, 19:22
Кубок России. Поварницын, Бажин, Халили, Бабиков, Корнев, Сидоров, Латыпов, Серохвостов, Логинов пробегут масс-старт
вчера, 19:19
Кубок России. Шевченко, Метеля, Казакевич, Коваленко, Резцова, Гришина Фролова выступят в масс-старте
вчера, 19:02
«Мы поговорили, но это останется между нами». Жюлия Симон о взаимоотношениях в сборной Франции после скандала
вчера, 17:47
Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
вчера, 15:10
⚡ Кубок мира. Женская сборная Швеции победила в эстафете, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я, Франция – 6-я
вчера, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
вчера, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
вчера, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 декабря, 12:54
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 декабря, 12:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
7 декабря, 13:22
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52