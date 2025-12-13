Бедард получил травму на последней секунде матча с «Сент-Луисом» и пропустит как минимум 1 игру. Он набрал 0+2 и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Коннор Бедард догнал Макклина Селебрини в гонке бомбардиров и получил травму.

Форвард «Чикаго » Коннор Бедард сделал 2 результативные передачи и получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (2:3).

На счету 20-летнего канадца стало 44 (19+25) очка в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+8».

Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги с 19-летним форвардом «Сан-Хосе » Макклином Селебрини (44 очка в 32 играх, 15+29).

Их опережают форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо », 53 в 31, 25+28) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон », 48 в 31, 16+32).

Добавим, что по числу игр с 2+ очками Бедард (40) обогнал Патрика Кэйна в рейтинге для игроков «Блэкхокс» в возрасте до 21 года. Выше идут Дени Савар (44), Джереми Реник (41) и Эдди Ольчик (41).

В сегодняшнем матче Бедард получил травму на последней секунде. После вбрасывания в зоне «Блюз» его сбил с ног капитан «музыкантов» Брэйден Шенн. Форвард «Чикаго» схватился за правое плечо и немедленно отправился в раздевалку.

«Если говорить откровенно, то это скорее несчастный случай. Коннор точно не сыграет завтра против «Детройта». Пока больше ничего сказать не могу. Не хотелось бы рассуждать о характере травмы, не обладая всей информацией», – сказал главный тренер чикагцев Джефф Блэшилл.