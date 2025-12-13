Джоэл Эмбиид набрал 39 очков (рекорд сезона) в победном матче с «Индианой»

Эмбиид помог «Сиксерс» обыграть «Пэйсерс», набрав 39 очков.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид провел самый результативный для себя матч сезона, набрав 39 очков в победной встрече с «Индианой» (115:105).

В активе Эмбиида, отыгравшего всего 9 из 23 матчей команды из-за проблем с коленями, 12 попаданий с игры из 23 попыток, 2 из 8 трехочковых и 13 из 18 штрафных. Также на его счету 9 подборов и 3 передачи при 3 потерях.

Другая звезда «Сиксерс», форвард Пол Джордж , также отметился рекордной за сезон результативностью, набрав 22 очка. Защитник Тайриз Макси , лучший бомбардир команды в текущем сезоне, пропустил матч из-за болезни.

«Филадельфия » уступала 5 очков за 8,5 минуты до конца, однако на фоне 9 подряд промахов соперника ей удался рывок 13:2, обеспечивший решающее преимущество.

Большое количество штрафных бросков «Сиксерс» (43 против 19 у «Пэйсерс») вылилось в недовольство и технические замечания для главного тренера «Индианы» Рика Карлайла и форварда Паскаля Сиакама в заключительные минуты встречи.