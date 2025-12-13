Видео
Донован Митчелл набрал 48 очков в победном матче с «Уизардс». 24 пришлись на 4-ю четверть

Донован Митчелл стал героем матча с «Вашингтоном».

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал главным вдохновителем камбэка команды в матче с «Уизардс» (130:126). Клубу из Огайо удалось победить, уступая 15 очков в четвертой четверти.

Митчелл набрал 48 очков, причем 24 пришлись на решающую 12-минутку. Донован за 35 минут реализовал 17 из 31 с игры.

В активе лидера «Кливленда» также 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 3 потерях.

