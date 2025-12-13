У Захаряна 0+0 в 10 матчах Ла Лиги в сезоне. Хавбек лишь один раз вышел в старте «Сосьедада»
У Захаряна нет результативных действий в этом сезоне Ла Лиги.
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян еще не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне Ла Лиги.
«Сосьедад» дома потерпел поражение от «Жироны» со счетом 1:2 в 16-м туре чемпионата Испании. Российский хавбек вышел на поле на 64-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша.
В текущем сезоне Ла Лиги Захарян провел 10 матчей и не отличился голами и ассистами, он получил одну желтую карточку. Арсен лишь один раз вышел в стартовом составе.
В октябре Захарян забил гол в ворота «Негрейры» в 1-м раунде Кубка Испании (3:0). Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
