У Захаряна 0+0 в 10 матчах Ла Лиги в сезоне. Хавбек лишь один раз вышел в старте «Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян еще не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне Ла Лиги .

«Сосьедад » дома потерпел поражение от «Жироны» со счетом 1:2 в 16-м туре чемпионата Испании . Российский хавбек вышел на поле на 64-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша .

В текущем сезоне Ла Лиги Захарян провел 10 матчей и не отличился голами и ассистами, он получил одну желтую карточку. Арсен лишь один раз вышел в стартовом составе.

В октябре Захарян забил гол в ворота «Негрейры» в 1-м раунде Кубка Испании (3:0). Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь .