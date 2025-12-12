Кубок Первого канала. Беларусь победила Казахстан – 4:1

В Новосибирске прошел первый матч Кубка Первого канала.

На Кубке Первого канала в Новосибирске сборная Беларуси победила Казахстан – 4:1.

В турнире также принимает участие команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга.

Кубок Первого канала

Беларусь – Казахстан – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

1:0 – 12 Горбунов (Пинчук, Алистров)

2:0 – 26 Мороз (Дроздов, Белевич), ГБ

3:0 – 28 Дроздов (Еременко, Кульбаков)

4:0 – 31 Скоренов (Парфенюк, Дроздов)

4:1 – 42 Оспанов, ГМ

Положение команд: Беларусь – 2 (1), «Россия 25» – 0 (0), Казахстан – 0 (1).

