32

Кубок Первого канала. Беларусь победила Казахстан – 4:1

В Новосибирске прошел первый матч Кубка Первого канала.

На Кубке Первого канала в Новосибирске сборная Беларуси победила Казахстан – 4:1.

В турнире также принимает участие команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга.

Кубок Первого канала

Беларусь – Казахстан – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

1:0 – 12 Горбунов (Пинчук, Алистров)

2:0 – 26 Мороз (Дроздов, Белевич), ГБ

3:0 – 28 Дроздов (Еременко, Кульбаков)

4:0 – 31 Скоренов (Парфенюк, Дроздов)

4:1 – 42 Оспанов, ГМ

Положение команд: Беларусь – 2 (1), «Россия 25» – 0 (0), Казахстан – 0 (1). 

Ротенберг-тренер вернулся! Его «Россия 25» сразу выиграла турнир 3х3

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Беларуси по хоккею
сборная России U25
logoКубок Первого канала
результаты матчей
logoСборная Казахстана по хоккею
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне
26 минут назадВидео
Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 32 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+13»
38 минут назадВидео
«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
сегодня, 01:45
Сорокин – 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд
сегодня, 01:31
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх
сегодня, 01:18
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Виннипега», «Рейнджерс» – «Монреаль», «Тампа» проиграла «Айлендерс» по буллитам, «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе»
сегодня, 00:00Live
Юров набрал 8-е очко в НХЛ – ассист в игре с «Оттавой». У форварда «Миннесоты» 3+5 в 25 матчах дебютного сезона
вчера, 22:24
Сурин и Ротенберг записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»
вчера, 21:38Видео
Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем заявить 100 человек»
вчера, 21:04
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца из-за операции на колене. Он отразил 24 из 25 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой
13 минут назад
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20
Морозов о появлении новых команд в КХЛ: «У нас высокие требования, для регионов это будет затратно. Должно быть большое желание местных властей»
вчера, 20:45
Мухамадуллин травмировался в матче против «Торонто». Это была первая игра защитника «Сан-Хосе» после 4 матчей подряд вне заявки
вчера, 20:35
Канцеров о Мозякине в Зале славы отечественного хоккея: «Легенда. В детстве всегда равнялся на него. Зарипов тоже достоин»
вчера, 20:20
Гендиректор «Динамо» про обмен Кудашова в «Адмирал»: «Учли пожелание Артема, пошли навстречу. Он был в аренде, по регламенту мы не могли вернуть его во время сезона»
вчера, 19:39
Тринеев дебютирует в НХЛ – в матче «Вашингтона» с «Виннипегом». У 23-летнего форварда 6+6 в 15 играх сезона АХЛ
вчера, 19:22
Морозов об отсутствии сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Новосибирск далековато. Длинный перелет, изменение часового пояса повлияет на дальнейшие результаты хоккеистов»
вчера, 18:40