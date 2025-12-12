  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
67

УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)

УЕФА не изменит позицию в отношении отстранения России.

Высокопоставленные чиновники европейского футбола считают, что вернуть Россию в международные соревнования, даже на уровне молодежных команд, невозможно до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование, сообщает Press Association (PA).

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

Тем не менее источники PA утверждают, что пока политическая ситуация остается неразрешенной, многие страны по-прежнему откажутся играть против российских команд или даже пускать их на свою территорию.

Россия отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

В 2023 году УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным соревнованиям, однако позже отменил это решение.

Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?

Почему МОК опомнился только 4 года спустя? О допуске наших юниоров

Политика
