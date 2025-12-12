УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)

УЕФА не изменит позицию в отношении отстранения России.

Высокопоставленные чиновники европейского футбола считают, что вернуть Россию в международные соревнования, даже на уровне молодежных команд, невозможно до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование, сообщает Press Association (PA).

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

Тем не менее источники PA утверждают, что пока политическая ситуация остается неразрешенной, многие страны по-прежнему откажутся играть против российских команд или даже пускать их на свою территорию.

Россия отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

В 2023 году УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным соревнованиям, однако позже отменил это решение.

Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?

Почему МОК опомнился только 4 года спустя? О допуске наших юниоров