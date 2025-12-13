Месси, Ди Мария, Паредес, Данило, Роке номинированы на приз «Король Америки». Лионель ни разу его не выигрывал

Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».

Форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах.

Помимо 38-летнего игрока, на награду также претендуют Джорджиан де Арраскаэта , Агустин Росси , Данило , Бруно Энрике, Педро Абреу (все – «Фламенго »), Густаво Гомес, Витор Роке, Флако Лопес (все – «Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс») и Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»).

Победитель будет определен голосованием примерно 250 журналистов и объявлен 31 декабря.

Отметим, что Месси ни разу в карьере не выигрывал эту награду. В 2024 году ее получил выступающий теперь за «Зенит» Луис Энрике Андре – в тот момент он играл за «Ботафого».