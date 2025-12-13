  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси, Ди Мария, Паредес, Данило, Роке номинированы на приз «Король Америки». Лионель ни разу его не выигрывал
18

Месси, Ди Мария, Паредес, Данило, Роке номинированы на приз «Король Америки». Лионель ни разу его не выигрывал

Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки». 

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах. 

Помимо 38-летнего игрока, на награду также претендуют Джорджиан де АрраскаэтаАгустин РоссиДанило, Бруно Энрике, Педро Абреу (все – «Фламенго»), Густаво Гомес, Витор Роке, Флако Лопес (все – «Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс») и Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»). 

Победитель будет определен голосованием примерно 250 журналистов и объявлен 31 декабря.

Отметим, что Месси ни разу в карьере не выигрывал эту награду. В 2024 году ее получил выступающий теперь за «Зенит» Луис Энрике Андре – в тот момент он играл за «Ботафого».

Что делать с Хаби Алонсо?30309 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ole
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoвысшая лига Бразилия
logoАнхель Ди Мария
logoВитор Роке
logoГуставо Гомес
logoФлако Лопес
logoДжорджиан де Арраскаэта
logoПалмейрас
logoПедро Абреу
logoФламенго
logoБруно Энрике
logoвысшая лига Аргентина
logoДанило
logoАгустин Росси
logoРосарио Сентраль
logoБока Хуниорс
logoЛеандро Паредес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
10 минут назадТесты и игры
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
38 минут назад
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий о назначении Василия Березуцкого в «Урал»: «Я принимал участие. Высоко оцениваю его как тренера»
8 минут назад
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
25 минут назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото