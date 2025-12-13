Месси, Ди Мария, Паредес, Данило, Роке номинированы на приз «Король Америки». Лионель ни разу его не выигрывал
Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».
Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах.
Помимо 38-летнего игрока, на награду также претендуют Джорджиан де Арраскаэта, Агустин Росси, Данило, Бруно Энрике, Педро Абреу (все – «Фламенго»), Густаво Гомес, Витор Роке, Флако Лопес (все – «Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс») и Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»).
Победитель будет определен голосованием примерно 250 журналистов и объявлен 31 декабря.
Отметим, что Месси ни разу в карьере не выигрывал эту награду. В 2024 году ее получил выступающий теперь за «Зенит» Луис Энрике Андре – в тот момент он играл за «Ботафого».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ole
