  • «Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться». Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус
118

Лыжница Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что не будет подавать заявку на нейтральный статус. 

«Подавать заявку на «присвоение статуса нейтрального атлета» в FIS я не буду. Не в нынешней форме: 

«Спортсмены должны воздерживаться от любых действий или коммуникации, связанных с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации».

Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила – и не меняю.

Тех, кто подал на нейтральный статус – а среди них немало моих друзей, в лыжах и других видах спорта – не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы. Некоторые уже выступили на международных соревнованиях.

У кого есть глаза на лице и мозги в голове – увидит: у нас в лыжной сборной, в спорте, вообще в стране есть свобода мнений и право иметь разные взгляды – да, в рамках законов. Чего и коллегам из Европы от души желаю.

А я вернусь на международную арену именно «с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации».

Это будет и будет скоро!» – написала Степанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
