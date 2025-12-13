Татьяна Навка: «Валиева – величайшая спортсменка. На сегодняшний день ей нет равных по потенциалу»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высоко оценила потенциал Камилы Валиевой.
Сегодня Валиева выступила в роли Крысиной королевы в шоу Навки «Щелкунчик». Как сообщает ТАСС, фигуристка выполнила тройные флип и тулуп, а также двойной аксель.
«Камила – очень сильная спортсменка, величайшая спортсменка. Равных ей нет, на мой взгляд, на сегодняшний день по потенциалу.
Мы всей нашей командой большой и тренер Светлана Соколовская делаем все возможное, все удобства создаем, условия, чтобы Камила защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня», – сказала Навка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
