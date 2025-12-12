Себастьян Самуэльссон о международных стартах: «Для меня очевидно – русских здесь быть не должно»

Шведский биатлонист Самуэльссон: русских на международных стартах быть не должно.

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон против возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Было бы очень странно видеть здесь русских с оружием.

Жаль, что все будет решаться в судах, где правила будут трактоваться по-разному. Но я доверяю правилам Международного союза биатлонистов (IBU ) и не думаю, что мы окажемся в такой же ситуации, как в других видах спорта.

Существуют разные правила. У FIS – свои, у IBU – свои. Можно привести в пример тот факт, что в обществе совершается огромное количество преступлений, и если бы мы судили в Швеции по американским законам, то за многие преступления наказания были бы совершенно другие.

Для меня совершенно очевидно – русских здесь быть не должно», – сказал Самуэльссон.