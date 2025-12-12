Совет FIDE рекомендовал допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе

Совет FIDE рекомендовал допустить россиян к командным соревнованиям.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил генассамблее организации допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIDE.

Заседание генассамблеи пройдет 14 декабря.

Также будут рассмотрены вопросы снятия ограничений на проведение соревнований под эгидой FIDE в Беларуси и возвращения национальной символики российским шахматистам-юниорам.

Ранее к командным соревнованиям в нейтральном статусе уже были допущены российские шахматистки.