Совет FIDE рекомендовал допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе
Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил генассамблее организации допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIDE.
Заседание генассамблеи пройдет 14 декабря.
Также будут рассмотрены вопросы снятия ограничений на проведение соревнований под эгидой FIDE в Беларуси и возвращения национальной символики российским шахматистам-юниорам.
Ранее к командным соревнованиям в нейтральном статусе уже были допущены российские шахматистки.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
