Международная федерация волейбола допустила юниорские сборные России к международным соревнованиям

FIVB допустила российских волейболистов-юниоров к международным соревнованиям.

Юниорские сборные России и Беларуси по волейболу допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с 1 января 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба FIVB.

«Совет FIVB принял решение разрешить всем молодым волейболистам, включая обладателей российских и белорусских паспортов, участвовать в международных и континентальных соревнованиях, чтобы обеспечить следующему поколению молодых спортсменов их фундаментальное право на участие в международных соревнованиях без какого-либо политического вмешательства», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в отношении участия команд из России и Беларуси должны применяться рекомендации МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном.