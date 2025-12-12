  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Международная федерация волейбола допустила юниорские сборные России к международным соревнованиям
17

Международная федерация волейбола допустила юниорские сборные России к международным соревнованиям

FIVB допустила российских волейболистов-юниоров к международным соревнованиям.

Юниорские сборные России и Беларуси по волейболу допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с 1 января 2026 года. 

Об этом сообщает пресс-служба FIVB. 

«Совет FIVB принял решение разрешить всем молодым волейболистам, включая обладателей российских и белорусских паспортов, участвовать в международных и континентальных соревнованиях, чтобы обеспечить следующему поколению молодых спортсменов их фундаментальное право на участие в международных соревнованиях без какого-либо политического вмешательства», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что в отношении участия команд из России и Беларуси должны применяться рекомендации МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIVB
юниорская сборная России жен
FIVB
logoюниорская сборная России
пляжный волейбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Яна Егорян: «Если набираешь в интернете «женский волейбол», то первые картинки – это какие-то красивые позы тела. Многие родители ведут девочек на фехтование потому, что у нас закрытая форма»
3 декабря, 10:33
Волейболисту ван де Вельде, отбывшему срок за изнасилование 12-летней, отказано в визе для участия в ЧМ в Австралии
28 октября, 06:57
Команды России и Беларуси по пляжному волейболу сыграли шоу-матч в кузове БелАЗа
1 октября, 14:52Фото
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Динамо-Метар» уступило «Заречью», казанское «Динамо» проиграло «Протону», другие матчи
вчера, 14:16
Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Енисей» уступил «Локомотиву», «Динамо-ЛО» на тай-брейке обыграло «Белогорье» и другие результаты
вчера, 17:24
Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс», другие результаты
10 декабря, 18:01
Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Заречье», «Протон» уступил московскому «Динамо», другие результаты
10 декабря, 18:00
У волейболиста новосибирского «Локомотива» Сэма Деру обнаружили онкологическое заболевание
8 декабря, 20:56
Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Оренбуржье» уступило «Факелу», другие результаты
7 декабря, 14:02
Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Локомотив» обыграл «Омичку», «Заречье-Одинцово» уступило московскому «Динамо», другие результаты
6 декабря, 19:09
Чемпионат России по волейболу. 14-й тур. «Динамо-ЛО» на тай-брейке уступило казанскому «Зениту»
3 декабря, 19:29
Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. МГТУ уступил «Уралу», московское «Динамо» обыграло «Горький», другие результаты
2 декабря, 18:14
Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Уралочка» уступила «Омичке», краснодарское «Динамо» одолело «Протон», другие результаты
1 декабря, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость