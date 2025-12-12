Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
«Зениту» интересен Даниил Денисов.
«Зенит» интересуется 23-летним защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.
По информации Metaratings, между сторонами состоялись неформальные контакты на предмет понимания условий футболиста и текущей стадии продления контракта с красно-белыми.
Официального предложения еще не поступало. Договор игрока и «Спартака» рассчитан до завершения этого сезона.
В этом сезоне Денисов провел 17 матчей в Мир РПЛ. В среднем он проводит 74 минуты на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.
