Минспорт выложил исследование о лимите: 62% болельщиков поддерживают ужесточение. 70% фанатов считают, что легионеры играют лучше российских футболистов

Большинство болельщиков поддерживает ужесточение лимита, утверждает Минспорта.

Министерство спорта России опубликовало результаты исследования по вопросу ужесточения лимита на легионеров.

В опросе, проведенном АНО «Диалог», приняли участие 1900 человек. 56% из них поддержали идею об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ , среди болельщиков этот показатель составил 62%.

Среди основных аргументов сторонники ужесточения лимита говорят о том, что это будет стимулировать развитие национального футбола (37%), о принципе «в российском футболе должны быть российские игроки» (22%), а также о снижении финансовой нагрузки на клубы (13%).

Противники этой инициативы называют следующие аргументы: снижение конкуренции для российских футболистов (26%), ухудшение уровня футбола в РПЛ (22%), легионеры могут подавать пример (19%).

Отмечается, что 55% респондентов не одобряют использование государственных средств для финансирования профессионального футбола. Среди фанатов госфинансирование поддерживают 41% опрошенных, а 45% относятся к нему отрицательно.

Несмотря на поддержку ужесточения лимита, 47% участников опроса, информированных о понятии «легионер», считают, что такие игроки обычно демонстрируют более высокий уровень игры в сравнении с отечественными футболистами. Среди болельщиков этот показатель еще выше – 70%.

Лишь 6% респондентов допустили, что будут реже ходить на футбол после ужесточения лимита на легионеров, среди фанатов таких 12%.