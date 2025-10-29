Травма Педри серьезнее, чем предполагалось изначально. Хавбек «Барсы» пропустит не менее 6 недель (As)

Восстановление Педри после травмы может занять больше времени, чем ожидалось.

Полузащитник «Барселоны» получил травму бедра – сообщалось, что он выбыл на 3 недели.

Однако, как сообщает As, повреждение Педри оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. Ожидается, что восстановление испанца займет не менее 6 недель.

Таким образом, Педри, скорее всего, вернется на поле не ранее чем в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом», который пройдет 9 декабря.