Кузнецов сыграл 5 минут с «Ак Барсом»: он не вышел в третьем периоде и досматривал игру переодетым. У форварда «Металлурга» четыре матча без очков подряд

У Евгения Кузнецова нет результативных действий в 4 матчах подряд .

«Металлург» крупно уступил «Ак Барсу » (0:4) на выезде в FONBET Чемпионате КХЛ.

Форвард гостей Кузнецов не набирает очков уже на протяжении четырех игр кряду. Последнее результативное действие Евгения было 19 октября в матче с «Нефтехимиком» (9:6) – две голевые передачи.

Сегодняшнюю встречу нападающий «Металлурга » отыграл не полностью – концовку хоккеист досматривал переодетым, он не вышел в третьем периоде. Кузнецов провел 7 смен за матч, время на льду – 5:03.

Фото: скриншот трансляции «Кинопоиска»