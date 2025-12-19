Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» сыграет в воскресенье
В Германии стартует 15-й тур Бундеслиги.
В Германии пройдут матчи 15-го тура Бундеслиги.
В пятницу «Боруссия» Дортмунд примет «Боруссию» Менхенгладбах.
В субботу «Айнтрахт» Франкфурт сыграет в гостях с «Гамбургом», «Байер» – с «Лейпцигом».
В воскресенье «Бавария» встретится с «Хайденхаймом» на выезде.
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
