Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» сыграет в воскресенье

В Германии стартует 15-й тур Бундеслиги.

В пятницу «Боруссия » Дортмунд примет «Боруссию» Менхенгладбах .

В субботу «Айнтрахт » Франкфурт сыграет в гостях с «Гамбургом », «Байер» – с «Лейпцигом».

В воскресенье «Бавария» встретится с «Хайденхаймом» на выезде.

Чемпионат Германии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

