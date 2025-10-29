15-летний Доуман из «Арсенала» станет самым молодым игроком в старте команд АПЛ. Вингер сыграет с «Брайтоном» в Кубке лиги

Макс Доуман из «Арсенала» побьет один из рекордов английских команд.

Сегодня «канониры» примут «Брайтон » в 1/8 финала Кубка английской лиги. Игра пройдет в 22:45 по московскому времени.

Вингер лондонцев станет самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе в матче за команду АПЛ во всех соревнованиях. На сегодняшний день его возраст составляет 15 лет и 302 дня.

Он также будет первым игроком, сделавшим это до достижения 16-летнего возраста.

15-летний Доуман дебютировал за «Арсенал» в АПЛ и заработал пенальти в матче с «Лидсом». Только Нванери был моложе, когда сыграл первый матч