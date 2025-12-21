«МЮ» интересуется Галлахером и Рубеном Невешем.

«Манчестер Юнайтед» планирует усиление в зимнее трансферное окно.

По информации The Guardian, «МЮ» рассматривает полузащитника «Аль-Хилаля» Рубена Невеша и хавбека «Атлетико» Конором Галлахера в качестве потенциальных целей в январе.

Также интерес вызывает полузащитник «Борнмута» Тайлер Адамс, однако сделка по американцу маловероятна до окончания сезона.