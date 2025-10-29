«Салават» выиграл 4-й матч подряд – 6:1 с «Адмиралом». Команда Козлова отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
«Салават Юлаев» продлил победную серию до четырех матчей.
Команда тренера Виктора Козлова разгромила «Адмирал» (6:1) дома в игре FONBET Чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. До этого команда переиграла «Трактор» (3:2), «Сибирь» (5:2) и «Нефтехимик» (2:1).
Клуб из Башкортостана, набравший 16 очков в 19 матчах, поднялся на 9-ю строчку в таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на один балл. Восьмым в конференции на данный момент идет «Амур» (17 баллов, 19 матчей).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости