«Салават» выиграл 4-й матч подряд – 6:1 с «Адмиралом». Команда Козлова отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке

«Салават Юлаев» продлил победную серию до четырех матчей.

Команда тренера Виктора Козлова разгромила «Адмирал » (6:1) дома в игре FONBET Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев » одержал четвертую победу подряд. До этого команда переиграла «Трактор» (3:2), «Сибирь» (5:2) и «Нефтехимик» (2:1).

Клуб из Башкортостана, набравший 16 очков в 19 матчах, поднялся на 9-ю строчку в таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на один балл. Восьмым в конференции на данный момент идет «Амур» (17 баллов, 19 матчей).