  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават» выиграл 4-й матч подряд – 6:1 с «Адмиралом». Команда Козлова отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
Видео
11

«Салават» выиграл 4-й матч подряд – 6:1 с «Адмиралом». Команда Козлова отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке

«Салават Юлаев» продлил победную серию до четырех матчей.

Команда тренера Виктора Козлова разгромила «Адмирал» (6:1) дома в игре FONBET Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. До этого команда переиграла «Трактор» (3:2), «Сибирь» (5:2) и «Нефтехимик» (2:1).

Клуб из Башкортостана, набравший 16 очков в 19 матчах, поднялся на 9-ю строчку в таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на один балл. Восьмым в конференции на данный момент идет «Амур» (17 баллов, 19 матчей).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoАдмирал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
19-летний Фаизов из «Салавата» забросил первую шайбу в КХЛ – «Адмиралу»
сегодня, 15:36Видео
У форварда «Салавата» Жаровского 1+2 в игре с «Адмиралом». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 12 очков в 12 матчах чемпионата КХЛ
сегодня, 15:25Видео
Главные новости
Быков о кокаине у Ивана Морозова: «Нужно наказывать, но не ломать карьеру молодому парню. Мы не прячемся, мы за чистый спорт. Как бы мир к нам не относился, делаем свое дело»
30 минут назад
Буше о 4:3 с «Барысом»: «Недоволен игрой «Авангарда» во 2-м и 3-м периодах. От простых вещей, приносящих успех, зачем-то переключаемся на сложные, делая то, что не нужно»
45 минут назад
19-летний Короткий набрал 9+5 в 19 играх сезона. Форвард СКА забил «Сибири»
55 минут назад
Бабаев о Бурдасове в «Ладе»: «Рассчитывал на клуб, борющийся за лидерство, но в Тольятти поехал воодушевленный. Антон пошел на понижение, считает, что все отобьется в будущем»
сегодня, 16:41
КХЛ. «Металлург» играет с «Ак Барсом», СКА против «Сибири», «Авангард» обыграл «Барыс», «Салават Юлаев» разгромил «Адмирал»
сегодня, 16:35Live
19-летний Фаизов из «Салавата» забросил первую шайбу в КХЛ – «Адмиралу»
сегодня, 15:36Видео
У форварда «Салавата» Жаровского 1+2 в игре с «Адмиралом». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 12 очков в 12 матчах чемпионата КХЛ
сегодня, 15:25Видео
Бабенко вошел в штаб СКА. Экс-тренер «Ак Барса» и «Витязя» играл за армейцев в сезоне-2008/09
сегодня, 14:55
НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» в единственном матче дня
сегодня, 14:53
«Юта» продлила контракт с Кули на 8 лет и 80 млн долларов. У 21-летнего форварда 8+4 за 11 игр в этом сезоне
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев об 1:6 с «Салаватом»: «В каждом матче у «Адмирала» находятся игроки, которые не выполняют задание по каким‑то причинам. Доносится, разжевывается, но увы»
14 минут назад
Кравец о 3:4 с «Авангардом»: «Во 2-м и 3-м периодах «Барыс» переиграл соперника и по моментам, и по движению, и по броскам. Надо учиться забивать и не делать нелепых ошибок, все у нас будет хорошо»
сегодня, 16:51
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 16:30Тесты и игры
Плющев о СКА: «Насчет выхода в плей-офф уверенности нет, выбить конкурентов будет непросто. Слишком много сделали того, что противоречит писаным и неписаным законам»
сегодня, 16:09
Кули о продлении с «Ютой»: «Жизнь в Юте с первого дня была потрясающей, а выбор в пользу игры с такими партнерами – очень легким. У нас есть шанс сделать что-то особенное»
сегодня, 15:53
Каменский об Овечкине и 900-й шайбе: «На него это не давит. Он первый и единственный, поэтому забьет этот гол. Все бывает в долгом хоккейном марафоне, пока не идет»
сегодня, 15:10
Фетисов о результативности Овечкина: «900-я шайба обязательно будет. У Саши достаточно терпения – он поймает момент и будет забивать»
сегодня, 14:28
Просветов отразил все 33 броска в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари». Суниев и Кузнецов забросили по шайбе
сегодня, 13:44
Нюландер о возвращении в «Торонто» после травмы: «Приходится с ней бороться. Все в порядке, но я предпочел бы не говорить об этом»
сегодня, 13:28
Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября
сегодня, 12:33