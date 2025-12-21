Экс‑тренер «Боруссии Дортмунд» Фавр объявил о завершении карьеры: «Мне 68, время быстро пролетело. Тренеры становятся моложе, уже в 58 ты стар»

Экс‑тренер дортмундской «Боруссии» Фавр объявил о завершении карьеры.

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии » Люсьен Фавр завершил карьеру.

«Сейчас мне 68, время пролетело так быстро. Я почти забыл о своем возрасте, потому что всегда был занят, всегда в движении. С течением времени я заметил, что тренеры становятся все моложе и моложе. В 58 лет тебя почти уже считают старым», – сказал Фавр.

Швейцарский специалист также известен по работе с «Гертой» и «Ниццей», которую он покинул в 2023 году. Также он тренировал ряд швейцарских клубов.

С «Боруссией» Фавр выигрывал Суперкубок Германии, а в Швейцарии дважды приводил «Цюрих » к победе в чемпионате и выигрывал с командой Кубок страны.