Экс‑тренер «Боруссии Дортмунд» Фавр объявил о завершении карьеры: «Мне 68, время быстро пролетело. Тренеры становятся моложе, уже в 58 ты стар»
Экс‑тренер дортмундской «Боруссии» Фавр объявил о завершении карьеры.
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр завершил карьеру.
«Сейчас мне 68, время пролетело так быстро. Я почти забыл о своем возрасте, потому что всегда был занят, всегда в движении. С течением времени я заметил, что тренеры становятся все моложе и моложе. В 58 лет тебя почти уже считают старым», – сказал Фавр.
Швейцарский специалист также известен по работе с «Гертой» и «Ниццей», которую он покинул в 2023 году. Также он тренировал ряд швейцарских клубов.
С «Боруссией» Фавр выигрывал Суперкубок Германии, а в Швейцарии дважды приводил «Цюрих» к победе в чемпионате и выигрывал с командой Кубок страны.
