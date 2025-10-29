  • Спортс
  • Победители этапов Гран-при России получат призовые в размере 500 тысяч рублей. В финале Гран-при сумма составит 1 млн, на чемпионате России – 2,5 млн
Стал известен размер призовых на Гран-при России по фигурному катанию.

Победители этапов Гран-при будут получать 500 тысяч рублей. Фигуристы, занявшие второе место, получат 300 тысяч, третье – 200 тысяч. 

В финале Гран-при России победители получат 1 млн рублей в качестве призовых. Награда серебряных призеров составит 750 тысяч рублей, а бронзовых – 500 тысяч.

Приз за победу на чемпионате России составит 2,5 млн рублей. За второе место, по данным Metaratings, также выплатят 2,5 млн, а за третье – 1 млн рублей.

