  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Можно следующий вопрос?» Разин о Кузнецове, досматривавшем игру с «Ак Барсом» переодетым
22

«Можно следующий вопрос?» Разин о Кузнецове, досматривавшем игру с «Ак Барсом» переодетым

Андрей Разин не стал отвечать на вопрос о Евгении Кузнецове.

«Металлург» крупно проиграл на выезде «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (0:4). 

Нападающий магнитогорцев Кузнецов досматривал встречу переодетым, он не вышел в третьем периоде. За весь матч он отыграл 5 минут. 

Евгений Кузнецов досматривал матч переодетым. В чем причина?

– Можно следующий вопрос? – сказал главный тренер «Металлурга». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Есть такой корреспондент, Олеся»
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
logoЕвгений Кузнецов
logoАндрей Разин
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов сыграл 5 минут с «Ак Барсом»: он не вышел в третьем периоде и досматривал игру переодетым. У форварда «Металлурга» четыре матча без очков подряд
сегодня, 18:43Фото
«Ак Барс» выиграл 11-й матч подряд – 4:0 с «Металлургом». Команда Гатиятулина сократила отставание от лидирующих на Востоке магнитогорцев до одного очка
сегодня, 18:23
Главные новости
Разин о 0:4 от «Ак Барса»: «Металлург» на 1-м месте, все нормально. Гол пропустили, трибуны заревели, второй сразу пропустили. Это проблема, но решаемая»
54 минуты назад
У «Ак Барса» новый клубный рекорд по числу выигранных матчей подряд в регулярке КХЛ – 11
сегодня, 19:20
У СКА две победы подряд впервые с сентября – над «Сибирью» и «Сочи». Команда Ларионова идет 9-й на Западе
сегодня, 19:07
КХЛ. «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», СКА одолел «Сибирь», «Авангард» обыграл «Барыс», «Салават Юлаев» разгромил «Адмирал»
сегодня, 18:48
Кузнецов сыграл 5 минут с «Ак Барсом»: он не вышел в третьем периоде и досматривал игру переодетым. У форварда «Металлурга» четыре матча без очков подряд
сегодня, 18:43Фото
«Ак Барс» выиграл 11-й матч подряд – 4:0 с «Металлургом». Команда Гатиятулина сократила отставание от лидирующих на Востоке магнитогорцев до одного очка
сегодня, 18:23
Савиков забил в первом матче за СКА после обмена из «Спартака» – «Сибири»
сегодня, 18:15Видео
Быков о кокаине у Ивана Морозова: «Нужно наказывать, но не ломать карьеру молодому парню. Мы не прячемся, мы за чистый спорт. Как бы мир к нам не относился, делаем свое дело»
сегодня, 17:25
Буше о 4:3 с «Барысом»: «Недоволен игрой «Авангарда» во 2-м и 3-м периодах. От простых вещей, приносящих успех, зачем-то переключаемся на сложные, делая то, что не нужно»
сегодня, 17:10
19-летний Короткий набрал 9+5 в 19 играх сезона. Форвард СКА забил «Сибири»
сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов о Голдобине: «Когда начнет правильно тренироваться, тогда будет играть. В СКА нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Не вижу его в составе по этой причине»
3 минуты назад
Гатиятулин о 4:0 с «Металлургом»: «Ак Барс» все 60 минут сыграл с концентрацией. Мы знаем возможности Карпухина, Билялов проявил характер»
15 минут назад
Козлов о 6:1 с «Адмиралом»: «Хорошая игра «Салавата» – были рикошеты, шайба грамотно отскакивала, удача была на нашей стороне. Ребята играют друг за друга, если кто ошибся, другой подчищает»
28 минут назад
Бабаев подтвердил, что он больше не агент Костина: «На сегодняшний день так будет лучше игроку. Мы с Климом остались в хороших отношениях»
38 минут назад
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Каменский о кокаине у Ивана Морозова: «Дай бог, чтобы все сложилось и он вернулся, у хоккеистов короткая карьера. Морозов нужен «Спартаку»
сегодня, 17:56
Тамбиев об 1:6 с «Салаватом»: «В каждом матче у «Адмирала» находятся игроки, которые не выполняют задание по каким‑то причинам. Доносится, разжевывается, но увы»
сегодня, 17:41
Кравец о 3:4 с «Авангардом»: «Во 2-м и 3-м периодах «Барыс» переиграл соперника и по моментам, и по движению, и по броскам. Надо учиться забивать и не делать нелепых ошибок, все у нас будет хорошо»
сегодня, 16:51
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 16:30Тесты и игры
Плющев о СКА: «Насчет выхода в плей-офф уверенности нет, выбить конкурентов будет непросто. Слишком много сделали того, что противоречит писаным и неписаным законам»
сегодня, 16:09