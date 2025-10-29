«Можно следующий вопрос?» Разин о Кузнецове, досматривавшем игру с «Ак Барсом» переодетым

Андрей Разин не стал отвечать на вопрос о Евгении Кузнецове.

«Металлург» крупно проиграл на выезде «Ак Барсу » в матче FONBET Чемпионата КХЛ (0:4). Нападающий магнитогорцев Кузнецов досматривал встречу переодетым , он не вышел в третьем периоде. За весь матч он отыграл 5 минут. – Евгений Кузнецов досматривал матч переодетым. В чем причина? – Можно следующий вопрос? – сказал главный тренер «Металлурга ».