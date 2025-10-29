«Можно следующий вопрос?» Разин о Кузнецове, досматривавшем игру с «Ак Барсом» переодетым
Андрей Разин не стал отвечать на вопрос о Евгении Кузнецове.
«Металлург» крупно проиграл на выезде «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (0:4).
Нападающий магнитогорцев Кузнецов досматривал встречу переодетым, он не вышел в третьем периоде. За весь матч он отыграл 5 минут.
– Евгений Кузнецов досматривал матч переодетым. В чем причина?
– Можно следующий вопрос? – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовано: Илья Учватов
