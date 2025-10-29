  • Спортс
  • Жоан Гаспар: «Барселона» отстает от «Реала» на 2 очка, а не на 5. Если и думать о победе в Ла Лиге, то только после победы на «Камп Ноу»
Жоан Гаспар: «Барселона» отстает от «Реала» на 2 очка, а не на 5. Если и думать о победе в Ла Лиге, то только после победы на «Камп Ноу»

Жоан Гаспар заявил, что «Реал» опережает «Барселону» на 2 очка, а не на 5.

Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков после 10 туров. Каталонцы идут вторыми с 22 баллами. 

26 октября «сливочные» одержали победу в класико со счетом 2:1. 

«Барселона» отстает на два очка, а не на пять. Если и думать о победе в Ла Лиге, то только после победы на «Камп Ноу», – сказал бывший президент «Барселоны» в эфире La Posesión.

«Кто такой Карвахаль, черт возьми? Был отличным игроком, но уже сдулся. Почему Ямаль должен звонить ему?» Экс-президент «Барсы» Гаспар о стычке игроков

Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
