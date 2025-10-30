Проворов забил 2-й гол в сезоне с передач Воронкова и Марченко в матче с «Торонто». Защитник «Коламбуса» набрал 4 очка в 10 играх регулярки
Иван Проворов забил второй гол в сезоне НХЛ.
«Коламбус» обыграл «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов забросил шайбу после передачи Дмитрия Воронкова (5-я передача в сезоне) и Кирилла Марченко (5-я передача в сезоне).
В этом матче Проворов также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес три броска по воротам, получил две минуты штрафа, заблокировал два броска соперника и провел на льду 20:19 (0:39 – в большинстве, 1:16 – в меньшинстве).
Проворов отметился 4 (2+2) баллами при полезности «плюс 7» в 10 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
