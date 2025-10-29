  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» все еще хочет продлить контракт с Винисиусом до 2030 года, несмотря на напряженные отношения игрока с Алонсо. Клуб настроен оптимистично
26

«Реал» все еще хочет продлить контракт с Винисиусом до 2030 года, несмотря на напряженные отношения игрока с Алонсо. Клуб настроен оптимистично

«Реал» по-прежнему надеется продлить контракт с Винисиусом Жуниором.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сообщалось, что он рассматривает возможность ухода из «Реала». 

Как сообщает Cadena SER, в клубе по-прежнему хотят продлить соглашение с бразильцем до 2030 года, несмотря на то, что у него напряженные отношения с тренером. В «Мадриде» настроены оптимистично и продолжают переговоры с агентами игрока. 

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет

В «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо. Руководство не хочет повторения подобного (COPE)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Эвра о «Юве»: «Мы утратили настоящие ценности. Нынешнее поколение – бренды, рэперы, модники, лезут в политику. А мы играли ради футболки и истории. Мир изменился, не только футбол»
11 минут назад
Игроки «Реала» считают Алонсо «отстраненным» – в отличие от Анчелотти. Окружению футболистов ограничили доступ на тренировочную базу (The Athletic)
30 минут назад
Хлусевич рассмотрит уход из «Спартака» зимой из-за нехватки игрового времени. Приоритет – аренда (Metaratings)
54 минуты назад
Юран и «Серик Беледиеспор» расторгли контракт. Тренер работал в клубе с июля
сегодня, 11:07
Задержаны еще двое подозреваемых по делу о попытке похищения Андрея Мостового: «Один из них предлагал остальным денежное вознаграждение»
сегодня, 10:55Видео
Альбиоль о словах Ямаля про «Реал»: «Это неправильно, но он и сам это понял. Нужно уважать такой клуб и его историю. Ламин подумал, что он среди друзей и что его никто больше не слышит»
сегодня, 10:45
У Робиньо нет привилегий в тюрьме: «Рацион, режим сна – все такое же, как у других заключенных. Нам разрешают играть в футбол в свободное от работы воскресенье»
сегодня, 10:30
Дюгарри о Ямале: «Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса». Ламин выпендривался перед матчем и сыграл плохо – поделом»
сегодня, 10:10
Челестини не сторонник штрафов: «Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят, но без правил жить нельзя. Штрафы в 50-100 евро, как в Швейцарии, в ЦСКА не сработают. Минимум – 1-2 тысячи»
сегодня, 09:55
Центральный банк Аргентины выпустил памятную монету с траекторией прохода Марадоны перед голом Англии на ЧМ-1986
сегодня, 09:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Спартака» Бабич перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
46 минут назад
Сычев о том, что «Локо» не продал Батракова в Саудовскую Аравию: «На 100% верное решение. Алексей еще не достиг своего пика, с точки зрения имиджа будет важно продать его в топ-лигу»
сегодня, 11:28
Мэддисон о Football Manager 26: «Ощущение, что в мобилку играешь. Анимации говняные, игроки опять по полю летают»
сегодня, 11:16
Сергей Ташуев: «Объедини сейчас сборные России, Украины и Грузии с Хвичей – боролись бы за самые высокие места. Могли бы до полуфинала ЧМ дойти, как в 1966-м»
сегодня, 08:36
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:18
«Интер» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:55
Фабио Челестини: «Мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва»
сегодня, 07:45
«Арсенал» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:31
Пакета опроверг желание покинуть «Вест Хэм» в январе. Летом клуб отказался продать хавбека «Астон Вилле»
сегодня, 07:22
Гендиректор «Ариса»: «Мне казалось, что Кокорин значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так. Целый сезон он был капитаном»
сегодня, 06:52