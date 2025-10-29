«Реал» все еще хочет продлить контракт с Винисиусом до 2030 года, несмотря на напряженные отношения игрока с Алонсо. Клуб настроен оптимистично
Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сообщалось, что он рассматривает возможность ухода из «Реала».
Как сообщает Cadena SER, в клубе по-прежнему хотят продлить соглашение с бразильцем до 2030 года, несмотря на то, что у него напряженные отношения с тренером. В «Мадриде» настроены оптимистично и продолжают переговоры с агентами игрока.
Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет
В «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо. Руководство не хочет повторения подобного (COPE)