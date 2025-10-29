«Реал» все еще хочет продлить контракт с Винисиусом до 2030 года, несмотря на напряженные отношения игрока с Алонсо. Клуб настроен оптимистично

«Реал» по-прежнему надеется продлить контракт с Винисиусом Жуниором.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сообщалось , что он рассматривает возможность ухода из «Реала».

Как сообщает Cadena SER, в клубе по-прежнему хотят продлить соглашение с бразильцем до 2030 года, несмотря на то, что у него напряженные отношения с тренером. В «Мадриде » настроены оптимистично и продолжают переговоры с агентами игрока.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь .

«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет

В «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо. Руководство не хочет повторения подобного (COPE)