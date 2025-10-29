У «Ак Барса» новый клубный рекорд по числу выигранных матчей подряд в регулярке КХЛ – 11

У «Ак Барса» рекордная серия из победных матчей в регулярке КХЛ.

В среду команда Анвара Гатиятулина разгромила «Металлург » со счетом 4:0 в FONBET Чемпионате КХЛ. Казанцы одержали 11-ю победу подряд – лучший результат клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Предыдущий рекорд (10 побед подряд) был установлен в сезоне-2020/2021.