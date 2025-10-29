У «Ак Барса» новый клубный рекорд по числу выигранных матчей подряд в регулярке КХЛ – 11
У «Ак Барса» рекордная серия из победных матчей в регулярке КХЛ.
В среду команда Анвара Гатиятулина разгромила «Металлург» со счетом 4:0 в FONBET Чемпионате КХЛ.
Казанцы одержали 11-ю победу подряд – лучший результат клуба в регулярных чемпионатах КХЛ.
Предыдущий рекорд (10 побед подряд) был установлен в сезоне-2020/2021.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
