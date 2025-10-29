Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 22 матча подряд. Матвей не играет с мая

Матвей Сафонов не играет за «ПСЖ» уже полгода.

Голкипер попал в заявку на игру с «Лорьяном » в Лиге 1, но остался в запасе.

Россиянин в последний раз выходил на поле в составе парижан в конце мая в финале Кубка Франции. С тех пор «ПСЖ » провел 22 игры – Сафонов всякий раз оказывался на скамейке.

В прошлом сезоне к ноябрю у экс-вратаря «Краснодара» было три игры.