Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 22 матча подряд. Матвей не играет с мая
Матвей Сафонов не играет за «ПСЖ» уже полгода.
Голкипер попал в заявку на игру с «Лорьяном» в Лиге 1, но остался в запасе.
Россиянин в последний раз выходил на поле в составе парижан в конце мая в финале Кубка Франции. С тех пор «ПСЖ» провел 22 игры – Сафонов всякий раз оказывался на скамейке.
В прошлом сезоне к ноябрю у экс-вратаря «Краснодара» было три игры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
