Таварес – 5-й действующий хоккеист с 500+ голами в НХЛ. Форвард «Торонто» набрал 1128 очков в 1195 матчах в лиге

Джон Таварес забил 500-й гол в НХЛ.

Нападающий «Торонто» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса » (3:6).

Для 35-летнего канадца этот гол стал 500-м в регулярных чемпионатах в 1195 матчах.

Среди действующих хоккеистов Таварес стал пятым игроком, который достиг этого показателя. Евгений Малкин забил 517 голов, Стивен Стэмкос – 583, Сидни Кросби – 633, Александр Овечкин – 899. У Патрика Кэйна 494 шайбы в активе.

В истории лиги Джон стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ. Таварес набрал 1128 (500+628) баллов на данный момент в НХЛ.