Ван Дейк о выходном в Рождество: «Такого еще не случалось за мою карьеру в АПЛ. Быть с семьей и здоровым – самое важное в жизни, проведу время с женой и детьми»
Ван Дейк: впервые буду с семьей в Рождество за всю карьеру в АПЛ.
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк доволен возможностью провести Рождество дома.
В этом сезоне «красные» в праздничный период сыграют с «Вулверхэмптоном» 27 декабря и с «Лидсом» 1 января.
«Впереди Рождество. Быть с семьей и быть здоровым – самое важное в жизни. У нас выходной в Рождество, что очень приятно. Я воспользуюсь возможностью провести этот день с женой и детьми.
Выходной в Рождество – это что-то особенное. Думаю, за всю мою карьеру в Премьер-лиге такого еще не случалось. Я воспользуюсь возможностью провести время с семьей и наслажусь всем этим», – сказал ван Дейк.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40888 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Liverpool News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости