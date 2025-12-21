  • Спортс
  • Ван Дейк о выходном в Рождество: «Такого еще не случалось за мою карьеру в АПЛ. Быть с семьей и здоровым – самое важное в жизни, проведу время с женой и детьми»
Ван Дейк о выходном в Рождество: «Такого еще не случалось за мою карьеру в АПЛ. Быть с семьей и здоровым – самое важное в жизни, проведу время с женой и детьми»

Ван Дейк: впервые буду с семьей в Рождество за всю карьеру в АПЛ.

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк доволен возможностью провести Рождество дома.

В этом сезоне «красные» в праздничный период сыграют с «Вулверхэмптоном» 27 декабря и с «Лидсом» 1 января.

«Впереди Рождество. Быть с семьей и быть здоровым – самое важное в жизни. У нас выходной в Рождество, что очень приятно. Я воспользуюсь возможностью провести этот день с женой и детьми.

Выходной в Рождество – это что-то особенное. Думаю, за всю мою карьеру в Премьер-лиге такого еще не случалось. Я воспользуюсь возможностью провести время с семьей и наслажусь всем этим», – сказал ван Дейк.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Liverpool News
logoЛиверпуль
logoВирджил ван Дейк
logoпремьер-лига Англия
