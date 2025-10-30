«Бавария» выиграла все 14 матчей на старте сезона и побила рекорд «Милана» 33-летней давности среди клубов топ-5 лиг

«Бавария» провела лучший старт сезона в топ-5 лиг за последние 33 года.

Команда Венсана Компани разгромила «Кельн » (3:0) во 2-м раунде Кубка Германии.

«Бавария » выиграла все 14 матчей текущего сезона, установив новый рекорд среди клубов топ-5 лиг. Прежний рекорд принадлежал «Милану », одержавшему 13 побед на старте сезона-1992/93.

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Байером» в 9-м туре Бундеслиги. Игра пройдет на «Альянц Арене» 1 ноября.