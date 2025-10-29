  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в посте с извинениями. Вингеру «Реала» неприятно отношение тренера (The Athletic)
79

Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в посте с извинениями. Вингеру «Реала» неприятно отношение тренера (The Athletic)

Винисиус Жуниор все еще обижается на Хаби Алонсо.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сегодня он извинился

Как пишет The Athletic со ссылкой на людей из близкого окружения игрока, Винисиус намеренно не упомянул Хаби Алонсо в своей публикации – бразильцу неприятно то, как к нему относится тренер. 

Также в окружении футболиста отметили, что чувствовали поддержку клуба в последние дни. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
logoВинисиус Жуниор
logoКласико
logoРеал Мадрид
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Морьентес о реакции Винисиуса на замену в класико: «Ты можешь показать недовольство, но не такими жестами. Это неуважение к тренеру, к партнеру – ко всем. И это случалось много раз»
4 минуты назад
Осталось всего два дня до конца опроса соискателей в Рейтинге работодателей от HH. Успейте оставить свой голос – будем рады поддержке!
7 минут назадВакансия
Фрейша о конфликте Карвахаля и Ямаля после класико: «Дани повел себя как трус. Очень легко делать такое, когда ты выигрываешь матч на своем стадионе и все тебе аплодируют»
26 минут назад
Ривалдо о замене Винисиуса в класико: «Его реакция была неправильной, он не должен был этого говорить. Но он лучший игрок мира, клуб и тренер должны ценить его»
40 минут назад
Азар введен в Зал славы АПЛ. Он дважды выигрывал чемпионат и ЛЕ с «Челси»
53 минуты назад
«Винисиус невыносим, он всегда ноет – из-за судей, из-за соперников. Он далек от своего прежнего уровня, ему нужно переосмыслить себя. Перес избавится от него». Дюгарри о вингере «Реала»
сегодня, 13:58
«Реал» о том, что УЕФА проиграл апелляцию по тяжбе с Суперлигой: «Клуб будет добиваться компенсации от УЕФА за понесенный ущерб. Мы вели переговоры, но не добились результатов»
сегодня, 13:44
Фрейша о стычке в класико: «Игроки «Реала» показали, что они не умеют побеждать или очень переживают из-за четырех поражений в прошлом сезоне»
сегодня, 13:16
Педри пропустит 3 недели. У хавбека «Барсы» травма бедра
сегодня, 12:55
Винисиус извинился за реакцию на замену в класико: «Иногда страсть берет верх, я всегда хочу побеждать и помогать команде. Мой дух соперничества рождается из любви к «Реалу»
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
У Швеца разрыв «крестов», он перенесет операцию. Хавбек провел 2 матча за «Рубин» после перехода
20 минут назад
«Зенит» принимает «Локомотив». Поддержите сине-бело-голубых в матче против железнодорожников!
сегодня, 14:00Реклама
«Рубин» встретится с «Динамо». Казанцы, команде нужна ваша поддержка на «Ак Барс Арене»!
сегодня, 13:00Реклама
Защитник «Спартака» Бабич перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 11:45
Сычев о том, что «Локо» не продал Батракова в Саудовскую Аравию: «На 100% верное решение. Алексей еще не достиг своего пика, с точки зрения имиджа будет важно продать его в топ-лигу»
сегодня, 11:28
Мэддисон о Football Manager 26: «Ощущение, что в мобилку играешь. Анимации говняные, игроки опять по полю летают»
сегодня, 11:16
ЦСКА принимает «Пари НН». Ждем всех красно-синих на домашней игре против нижегородцев!
сегодня, 11:00Реклама
Сергей Ташуев: «Объедини сейчас сборные России, Украины и Грузии с Хвичей – боролись бы за самые высокие места. Могли бы до полуфинала ЧМ дойти, как в 1966-м»
сегодня, 08:36
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:18
«Интер» – «Фиорентина». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:55