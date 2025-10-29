Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в посте с извинениями. Вингеру «Реала» неприятно отношение тренера (The Athletic)
Винисиус Жуниор все еще обижается на Хаби Алонсо.
Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сегодня он извинился.
Как пишет The Athletic со ссылкой на людей из близкого окружения игрока, Винисиус намеренно не упомянул Хаби Алонсо в своей публикации – бразильцу неприятно то, как к нему относится тренер.
Также в окружении футболиста отметили, что чувствовали поддержку клуба в последние дни.
