  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гусев про общение с Пеле и Марадоной: «Диего произвел впечатление отвязного и веселого человека. Пеле говорил: «Мое настоящее имя – Эдсон, потому что кумиром папы был Томас Эдисон»
0

Гусев про общение с Пеле и Марадоной: «Диего произвел впечатление отвязного и веселого человека. Пеле говорил: «Мое настоящее имя – Эдсон, потому что кумиром папы был Томас Эдисон»

Виктор Гусев рассказал о встрече с Пеле и Марадоной.

Комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями о разговоре с Пеле, Диего Марадоной и другими футболистами прошлого. 

Гусев вспомнил, как попал на совместный ужин с Бобби Чарльтоном, Жюстом Фонтеном и Пеле по приглашению Валентины Яшиной, вдовы Льва Яшина.

«Была очень интересная беседа. Бобби Чарльтон, например, сказал, что его жена ездит по Манчестеру на машине «Лада». Посмеялись, предположили, что это усовершенствованная модель какая-то. А у Фонтена были визитные карточки с фото, и он их всем раздавал.

Пеле взял, посмотрел и сказал: «Ну, конечно, я не могу себе позволить визитную карточку, Жюст. У меня-то вообще визитной карточки нет. И никогда я уже не забью 13 мячей за один чемпионат. Это невозможно – я не знаю, как». 

А потом Пеле говорит: «Виктор, а ты знаешь, почему меня зовут Пеле? Вот как-то так начали на улицах, во дворе называть. И вот так: «Пеле, Пеле, Пеле, Пеле». Но мое же имя настоящее Эдсон. Эдсон Арантис ду Насименто. Знаешь, почему Эдсон?» «Почему?» «Потому что кумиром моего папы был [Томас] Эдисон – изобретатель электрической лампочки. И он говорил: «Вот если бы не было Эдисона, не было бы вообще ничего, сын».

И коротко про Марадону, потому что его привезла одна компания, и на крыше ЦУМа он с благотворительной целью должен был забивать мячи в ворота. Мы постелили газон, поставили ворота и развесили в девятке и шестерке кружки с указанием разных сумм в тысячах долларов. Он бил, попадал, и эта сумма уходила сразу на благотворительность.

Он тогда опоздал на два часа, приехал и не мог сначала попасть по мячу, но потом собрался и начал забивать. Произвел впечатление отвязного, веселого и доброжелательного человека. Я вел эту церемонию, устанавливал мяч, рассказывал, куда он должен попасть. Когда не попадал, он очень извинялся передо мной и говорил: «Виктор, айм сорри, айм сорри. Поставь, пожалуйста, мяч», – сказал Гусев. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41029 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoВиктор Гусев
logoСборная Аргентины по футболу
logoДиего Марадона
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Франции по футболу
logoПеле
logoБобби Чарльтон
logoСборная Бразилии по футболу
ТАСС
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Россия
Жюст Фонтен
logoЛев Яшин
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
сегодня, 08:56
Нагучев о том, что первым вспомнил про гол Кержакова Германии: «Дзюба называл меня человеком без чести – меня это разозлило. Никто не может безнаказанно так говорить про меня без оснований»
вчера, 17:31
Виктор Гусев об ИИХФ и возвращении России: «Нас все там ждут. За нас голосуют умные американцы и канадцы, так как понимают, что им нужны серьезные соперники»
5 декабря, 15:58
Главные новости
ЦСКА и «Динамо» интересуются центральным защитником «Униона» Лейте (Иван Карпов)
12 минут назад
«Вильярреал» – «Барселона». Ямаль, Рафинья и Ферран в старте. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Вильярреалом», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях
13 минут назадLive
Спортс’’ показывает мультикаст четырех матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт
40 минут назадВидео
Агент Дзюбы о голе Кержакова Германии: «Александр решил заняться хайпом, когда его не назначили в «Урал». Пока это вбросы – призываю обнародовать бумаги ФИФА и понять позицию РФС»
50 минут назад
Глушаков о «Спартаке»: «Давно говорил, что можно и Тихонова попробовать, и Аленичева вернуть. Хуже точно не было бы. Сплотилась бы вся спартаковская диаспора»
сегодня, 14:18
Аморим о Майну: «Роналду, Руни и Верон сидели на скамейке в «МЮ», в 20 лет это не что-то плохое. Я просто хочу помочь команде победить, Кобби нужно бороться за свое место»
сегодня, 14:05
Сафонов выложил фото на метле: «Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой»
сегодня, 13:58Фото
Отец судьи Егорова: «Из человека сделали преступника, который вывозил миллиарды, награбленные непонятно где, хочется правдивости. Егор дома, готовится к сезону. Его опросили и отпустили»
сегодня, 13:48
Кубок Франции. «Монако» Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс»
сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Экс‑тренер «Боруссии Дортмунд» Фавр объявил о завершении карьеры: «Мне 68, время быстро пролетело. Тренеры становятся моложе, уже в 58 ты стар»
25 минут назад
Ван Дейк о выходном в Рождество: «Такого еще не случалось за мою карьеру в АПЛ. Быть с семьей и здоровым – самое важное в жизни, проведу время с женой и детьми»
28 минут назад
«Ювентусу» интересен греческий вратарь «Лацио» Мандас. Римляне хотят 15 млн евро и бонусы
30 минут назад
«Атлетико» разгромил «Жирону» в гостях – 3:0. Гризманн, Галлахер и Коке забили
35 минут назад
Корнеев об обмене Дивеева на Гонду: «Полный бред, вообще невыполнимая история. Я не понимаю, откуда берется такая информация»
39 минут назад
Александр Мостовой: «Могу представить Тюкавина в клубе уровня «Атлетико». Там играют такие же люди, как он»
49 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», «Майнц» против «Санкт-Паули»
58 минут назадLive
Экс-вратарь «Ньюкасла» Гивен считает, что Гарначо заслужил красную: «Он сделал очень грубый подкат против Рэмзи, даже не пытался играть в мяч. ВАР не вмешался, ему это сошло с рук»
сегодня, 14:23
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
сегодня, 14:02
Ван Дейк после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Надо проанализировать концовку, она была хаотичной. Но лично я очень доволен победой. Симонс не хотел навредить мне, мы поговорили»
сегодня, 13:49