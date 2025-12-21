Виктор Гусев рассказал о встрече с Пеле и Марадоной.

Комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями о разговоре с Пеле, Диего Марадоной и другими футболистами прошлого.

Гусев вспомнил, как попал на совместный ужин с Бобби Чарльтоном , Жюстом Фонтеном и Пеле по приглашению Валентины Яшиной, вдовы Льва Яшина.

«Была очень интересная беседа. Бобби Чарльтон, например, сказал, что его жена ездит по Манчестеру на машине «Лада». Посмеялись, предположили, что это усовершенствованная модель какая-то. А у Фонтена были визитные карточки с фото, и он их всем раздавал.

Пеле взял, посмотрел и сказал: «Ну, конечно, я не могу себе позволить визитную карточку, Жюст. У меня-то вообще визитной карточки нет. И никогда я уже не забью 13 мячей за один чемпионат. Это невозможно – я не знаю, как».

А потом Пеле говорит: «Виктор, а ты знаешь, почему меня зовут Пеле? Вот как-то так начали на улицах, во дворе называть. И вот так: «Пеле , Пеле, Пеле, Пеле». Но мое же имя настоящее Эдсон. Эдсон Арантис ду Насименто. Знаешь, почему Эдсон?» «Почему?» «Потому что кумиром моего папы был [Томас] Эдисон – изобретатель электрической лампочки. И он говорил: «Вот если бы не было Эдисона, не было бы вообще ничего, сын».

И коротко про Марадону, потому что его привезла одна компания, и на крыше ЦУМа он с благотворительной целью должен был забивать мячи в ворота. Мы постелили газон, поставили ворота и развесили в девятке и шестерке кружки с указанием разных сумм в тысячах долларов. Он бил, попадал, и эта сумма уходила сразу на благотворительность.

Он тогда опоздал на два часа, приехал и не мог сначала попасть по мячу, но потом собрался и начал забивать. Произвел впечатление отвязного, веселого и доброжелательного человека. Я вел эту церемонию, устанавливал мяч, рассказывал, куда он должен попасть. Когда не попадал, он очень извинялся передо мной и говорил: «Виктор, айм сорри, айм сорри. Поставь, пожалуйста, мяч», – сказал Гусев.