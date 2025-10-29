  • Спортс
  Дмитрий Васильев об альтернативной Олимпиаде: «Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, завидуют и от зависти умирают»
35

Дмитрий Васильев об альтернативной Олимпиаде: «Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, завидуют и от зависти умирают»

Дмитрий Васильев предлагает провести альтернативу Олимпиаде ради зависти иностранцев.

«С Олимпийскими играми ничто не может сравниться. Но чтобы как-то поддержать наших недопущенных спортсменов, чтобы они не унывали и не теряли мотивацию, это очень правильная инициатива. Обязательно надо сделать хорошие призовые на этих соревнованиях на уровне чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Единственное – о таких соревнованиях нужно сообщать заранее, перед началом подготовительного периода, чтобы спортсмены нацелено готовились к этому турниру, чтобы знали за какие коврижки им бороться.

Я поддерживаю такое начинание. Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, смотрят на наши Игры и видят, что Россия не просто жива, а процветает. У России все хорошо. Пусть завидуют и от зависти умирают», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
