Аршавин об игроках академии «Зенита»: «Они приходят с ощущением, что уже все умеют. Во взрослой команде нужно проявлять характер – этого некоторым не хватает»

Аршавин об игроках академии «Зенита»: они все равно будут думать, что все успеют.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о проблемах перехода воспитанников клуба во взрослый футбол.

– Быстров сказал, что молодым футболистам из академии «Зенита» не хватает «мозгов». Насколько это справедливо?

– Тут важно понимать, что он имел в виду.

– Он говорил о том, что ребята переоценивают себя: если будут тренироваться и пахать, шанс есть у каждого, но многим не хватает мозгов полностью отдаться футболу на те два-три года, которые самые важные при переходе из академии. Они обидчивые, мягкие, без стержня – и их «съедает» любой взрослый игрок.

– В целом с тем, что сказал Володя, я согласен. Особенно это видно, когда ребята уходят от нас и начинают играть во взрослом футболе. Они приходят с ощущением, что уже все умеют: чемпионы там, чемпионы здесь. А когда попадают в мужскую команду – даже не обязательно в «Зенит» – быстро выясняется, что никого не волнует, откуда ты и что выигрывал. Там уже играют взрослые люди, и нужно проявлять не только мастерство, но и характер. А вот этого некоторым не хватает.

То, что он говорит про необходимость на время забыть обо всем и сосредоточиться только на футболе, – это, конечно, правильно. Но давайте честно: ни он сам так не делал, ни я так не делал. Мы это ребятам объясняем, но пока они сами через это не пройдут, они все равно будут пробовать жить, ошибаться, думать, что все еще успеют.

Они молодые – это нормально. Но то, что эти годы критически важны – либо ты здесь закрепляешься, либо тебя уносит туда, откуда потом уже не выбраться, – это абсолютно точно, – сказал Аршавин.