«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)
Хэмилтон рискует покинуть «Феррари» уже через год.
Канал ESPN пообщался с источниками в «Формуле-1» по поводу неудач Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
В 2026-м за Скудерию продолжат выступать Хэмилтон и Шарль Леклер, но ситуация с сезоном-2027 остается неясной. Контракт семикратного чемпиона мира действует до конца следующего года.
Несколько «влиятельных лиц» «Ф-1» предположили, что Льюису не предложат новую сделку с учетом текущих результатов. Само СМИ при этом отмечает, что такой вывод в данный момент представляется преждевременным, хотя признает, что форма британца вызывает беспокойство.
Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»
Лидеры «Ф-1» дружно срезали повороты, но наказали только Хэмилтона. Неужели справедливо?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
