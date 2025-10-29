  • Спортс
  • «Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)
«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)

Хэмилтон рискует покинуть «Феррари» уже через год.

Канал ESPN пообщался с источниками в «Формуле-1» по поводу неудач Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

В 2026-м за Скудерию продолжат выступать Хэмилтон и Шарль Леклер, но ситуация с сезоном-2027 остается неясной. Контракт семикратного чемпиона мира действует до конца следующего года.

Несколько «влиятельных лиц» «Ф-1» предположили, что Льюису не предложат новую сделку с учетом текущих результатов. Само СМИ при этом отмечает, что такой вывод в данный момент представляется преждевременным, хотя признает, что форма британца вызывает беспокойство.

Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»

Лидеры «Ф-1» дружно срезали повороты, но наказали только Хэмилтона. Неужели справедливо?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
logoФормула-1
возможные переходы
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
