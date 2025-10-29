  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» планирует провести товарищеский матч в Перу в декабре, он принесет клубу 7-8 млн евро. От игры в Ливии отказались по соображениям безопасности
«Барселона» может провести игру в Перу.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб ведет переговоры о проведении товарищеского матча в южноамериканской стране в декабре. 

Эта игра может принести «блаугране» от 7 до 8 миллионов евро, клуб склонен принять предложение. Вчера Жоан Лапорта встретился с капитанами команды, а также с главным тренером Хансом-Дитером Фликом и спортивным директором Деку. Президент «Барселоны» поддержал их после поражения от «Реала» (1:2) и сообщил о намерении клуба сыграть в Перу из-за финансовой выгоды. 

Ожидается, что этот товарищеский матч пройдет после игры с «Вильярреалом», которая станет для «Барсы» последней в 2025 году в рамках Ла Лиги. Каталонцы связались с Ассоциацией футболистов Испании (AFE), чтобы узнать дату последнего рабочего дня перед рождественской паузой. 

Напомним, ранее планировалось провести игру между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами, но в итоге от этой идеи отказались. 

Отмечается, что «Барсе» также предлагали провести товарищескую игру в Ливии в октябре – клуб отклонил предложение, сославшись на соображения безопасности. Сыграть в африканской стране согласился «Атлетико». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
товарищеские матчи (клубы)
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoЛа Лига
деньги
logoДеку
logoХанс-Дитер Флик
logoАтлетико
