Винисиус извинился за реакцию на замену в класико: «Иногда страсть берет верх, я всегда хочу побеждать и помогать команде. Мой дух соперничества рождается из любви к «Реалу»

Винисиус Жуниор извинился за свое поведение в класико.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо .

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Реала » за свою реакцию на замену в класико.

Я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки и хочу еще раз извиниться перед своими партнерами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх, я всегда хочу побеждать и помогать своей команде.

Мой дух соперничества рождается из любви, которую я испытываю к этому клубу и ко всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо «Реала», как я это делал с первого дня 🤍», – написал бразильский футболист.